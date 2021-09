Tennis

US Open , la lezione di Dylan Alcott dopo il Grande Slam: "Fiero della mia disabilità"

US OPEN - Le parole del campione australiano del tennis in carrozzina dopo l'impresa completata a Flushing Meadows (4 Slam più l'oro a Tokyo): "Non voglio giocare con Djokovic e Medvedev. Sono orgoglioso di me stesso e del mio percorso"

