Tennis

US Open, Vinci 360: Federnandez che stella. Cosa deve fare Berrettini per battere Djokovic. L'analisi al Day 10

US OPEN - Roberta Vinci insieme a Jacopo Lo Monaco e Simone Eterno analizza la decima giornata dello US Open 2021: dalle ambizioni della Fernandez al piatto forte di giornata, cosa deve fare Matteo Berrettini per battere Djokovic? Vinci 360 è LIVE tutti i giorni intorno alle 15:30 sulla pagina Facebook di Eurosport per analizzare la giornata di tennis a New York.

00:42:02, un' ora fa