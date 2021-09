La quarta giornata dello US Open 2021 arriva con la conferma a una sensazione piuttosto chiara in questa estate di tennis: è Alexander Zverev la prima alternativa a Novak Djokovic. Impressionante prova di forza di Sascha che sul centrale spazza letteralmente via le ambizioni di un tennis d’esperienza come Albert Ramos. Il mancino spagnolo non è di certo sulla sua superficie e nel miglior momento di forma della sua carriera, ma Zverev ne ha veramente fatto un sol boccone tirando fuori uno show totale. In 55 minuti il tedesco ha infatti martellato al servizio e fatto male sia col rovescio – suo colpo prediletto – che col dritto, scappando in un perentorio 6-1 6-0 3-0. Solo lì Zverev ha allenato la presa sulla partita, lasciando a Ramos gli ultimi tre propri turni di battuta e permettendo all’iberico di chiudere con un punteggio meno netto e raggiungere l’ora e un quarto di gioco. Per questo super-Zverev al 3° turno ora uno tra Sock e Bublik. In bocca al lupo ad entrambi.

