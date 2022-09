Tennis

Nick Kyrgios, fuori dagli Us Open contro Khachanov perde la testa! Due racchette demolite prima di lasciare il campo

US OPEN - Nick Kyrgios, grande favorito dei bookmakers dopo la lezione impartita agli ottavi al campione in carica dello US Open Daniil Medvedev, abdica ai quarti contro Karen Khachanov dopo una battaglia di oltre 3 ore e al termine del match sfoga tutta la sua frustrazione demolendo sul campo ben due racchette. Un gesto che spiega tutta la frustrazione dell'australiano per l'occasione persa.

00:00:16, un' ora fa