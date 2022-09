Tennis

Tennis, US Open 2022: Carlos Alcaraz batte ancora Marin Cilic ed è ai quarti: gli highlights in 194"

Carlos Alcaraz prosegue la sua marcia per diventare numero 1 del ranking ATP con la qualificazione ai quarti di finale degli US Open 2022. Lo spagnolo piega Marin Cilic in cinque set con il punteggio di 6-4, 3-6, 6-4, 4-6, 3-6, e ora si appresta ad affrontare il nostro Jannik Sinner all'interno di una sfida interessantissima tra star della new-generation.

00:03:14, un' ora fa