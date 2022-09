Tennis

Tennis, Us Open 2022 - Siniakova/Krejcikova nella storia! La coppia completa il career golden Slam: gli highlights

US OPEN - L'ultima perla della corona per Barbora Krejčíková e Kateřina Siniaková. Le due tenniste della Repubblica Ceca superano la americane Caty McNally e Taylor Townsend e conquistano il career golden Slam. Per loro, oltre all'oro olimpico di Tokyo, ci sono due Roland Garros, due Wimbledon, un Australian Open e, ovviamente, lo Us Open 2022.

00:03:13, un' ora fa