US OPEN 2022 - Alcaraz-Tiafoe: per la finale e per la definitiva consacrazione

TENNIS - Flushing Meadows freme per conoscere chi sarà il vincitore degli US Open 2022. Così come successo nelle ultime due edizioni, anche quest’anno sul cemento statunitense si vedrà per la prima volta un nuovo vincitore Slam. Tra questi Carlos Alcaraz e Frances Tiafoe.

00:01:10, 44 minuti fa