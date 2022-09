Tennis

US OPEN - Cade Nadal! Vince un grande Tiafoe, rivivi il match in 193''

US OPEN - Prima sconfitta stagionale in un torneo dello Slam per Rafa Nadal che perde contro uno spettacolate Frances Tiafoe agli ottavi di finale. Lo statunitense si impone col punteggio di 6-4 4-6 6-4 6-3.

00:03:13, 2 ore fa