Tennis

US Open, Kyrgios dopo la sconfitta con Khachanov ai quarti: "Mi sento una m***a"

US OPEN - L'australiano in conferenza stampa non nasconde i rimpianti per l'esito del quarto di finale contro Khachanov che lo ha escluso dalla semifinale: "Sono devastato, mi sento come se avessi deluso un sacco di persone che volevano il mio successo. E' straziante, perché anche se ho giocato bene negli ultimi mesi alla fine ciò che conta veramente sono i 4 tornei dello Slam...".

00:00:32, un' ora fa