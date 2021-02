Un percorso in quattro tappe che avrà inizio l’8 marzo con il ritorno nelle scuole in presenza. Tutto questo è ovviamente legato dati dei contagi, fattore discriminante nella realizzazione di certe iniziative. In questo contesto, le attività di base, dal punto di vista sportivo, avranno le priorità e il range temporale sarà il seguente: dal 29 marzo via alle attività all’aperto e dal 12 aprile riaprono piscine e palestre. Guardando più in là, va tenuto in debito conto come in territorio inglese l’estate sarà calda sia per il torneo di Wimbledon (28 giugno-11 luglio), che per gli Europei di calcio, che dall’11 luglio vedranno Wembley sede di ben sette incontri: tre della fase a gironi, un ottavo di finale, le semifinali e l’atto conclusivo.