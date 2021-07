Matteo Berrettini è in finale a Wimbledon e questo è un evento storico. Sarà e questo è un evento storico. Sarà opposto al numero 1 del mondo, Novak Djokovic , che sta inseguendo il sogno del Grande Slam dopo aver vinto già gli Australian Open e il Roland Garros.

Già entrambi sono nella storia e chiunque vinca aggiungerà un altro tassello: per questo il match assume un'importanza epocale.

Date le premesse Sky, rete proprietaria dei diritti dello slam londinese, ha deciso di fare un regalo agli italiani e di metterla in onda in chiaro, su TV8: in questo modo tutti potranno essere coinvolti in questo evento senza precedenti.

Wimbledon Marija Cicak prima donna a guidare una finale maschile a Londra 38 MINUTI FA

Berrettini rincorre la storia e il sogno: il meglio del Day 11

Wimbledon Berrettini-Djokovic, dove e quando vedere la finalissima 18 ORE FA