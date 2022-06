Il Sir non tradisce. Sul suo campo, il Centre Court di Wimbledon, Andy Murray vince contro James Duckworth e si regala un intrigante secondo turno contro John Isner, avversario battuto otto volte in altrettante sfide in carriera. Lo scozzese non giocava dalla claudicante finale di Stoccarda contro Matteo Berrettini, con l'infortunio nel terzo set che non ha impedito all'ex numero 1 di finire la partita ma che l'ha poi costretto al forfait al Queen's. Le incognite c'erano, come sempre negli ultimi anni, ma Murray ha risposto presente: vittoria in quattro set, in rimonta, 4-6 6-3 6-2 6-4.

Murray e Lendl Credit Foto Getty Images

Buoni segnali per Murray, che riesce a portare a casa una partita iniziata con un set giocato male, con poco coraggio. Analizzato ora, con il risultato in mano, un approccio così era preventivabile: "Dopo l'infortunio agli addominali non è stato un avvicinamento facile al torneo", le dichiarazioni dello scozzese dopo il match. Murray è cresciuto con il proseguire della partita, trovando un tennis via via sempre più aggressivo e vario: un solo break per vincere il secondo set, due per portare a casa il terzo. Ascesa, poi la pausa per chiudere il tetto per la gioia di Duckworth.

Nel quarto set c'è equilibrio, le condizioni indoor favoriscono una partita ancora più rapida e frizzante. Murray è infallibile quando mette la prima (15/15 nel parziale) e approfitta del passaggio a vuoto di Duckworth, che sul 4-4 commette due doppi falli, l'ultimo dei quali consegna il break all'avversario. La partita si chiude con un falco chiamato senza logica dall'australiano, che si consegna con la situazione però già compromessa: "Sempre bello essere di nuovo qua, con tanta gente dopo gli ultimi anni - le parole di Murray -. C'è un'atmosfera magica, non so quante opportunità avrò per tornare qua: ora potrò giocare un'altra partita. Sono stato bravo a rientrare dopo il primo set, quando ho trovato la risposta mi sono sentito più a mio agio".

