Che sia la volta buona? Questo si chiede il mondo del tennis in merito al cammino di Karolina Pliskova a Wimbledon. L'ex numero 1 del mondo, battuta a Berlino da Jessica Pegula e cinque partite, dieci set vinti e nessuno perso. A Viktorija Golubic è così toccato lo stesso destino di Zidansek, Vekic, Martincova e Samsonova, tutte messe in fila dalla ceca prima di lei. Questo si chiede il mondo del tennis in merito al cammino dia Wimbledon. L'ex numero 1 del mondo, battuta a Berlino da Jessica Pegula e a Eastbourne da Camila Giorgi , si è ritrovata sull'erba degli eletti con un cammino fin qui stupefacente:. A Viktorija Golubic è così toccato lo stesso destino di Zidansek, Vekic, Martincova e Samsonova, tutte messe in fila dalla ceca prima di lei.

Nonostante l'unico precedente favorevole - in Fed Cup nel 2016, finito 3-6 6-4 6-4 - l'All England Club mette a nudo l'inesperienza a questi livelli di Golubic che resiste nel quarto gioco salvando una palla-break, la prima della partita, per portarsi sul 2-2. Le avvisaglie, però, non mentono e il break di Pliskova arriva al termine di uno scambio con smash accompagnato dal nastro.

Wimbledon Barty e Sabalenka, la corsa di 1 e 2 prosegue: sono ai quarti IERI A 12:03

Il 4-2 è così la prima pietra di un copione molto chiaro sotto il tetto del campo numero 1. Pliskova serve molto meglio di Golubic e con 10 vincenti a 4 si dimostra molto centrata. La ceca gioca centrale ma veloce e con la sua apertura ampia di dritto Golubic non fa in tempo a colpire. La sua avversaria glielo toglie.

Se il primo set è un 6-2 senza storia, Pliskova strappa la battuta anche a inizio secondo parziale. Golubic, che da piccola giocava bimane sia il dritto che il rovescio essendo fan della Seles, investe tutto sul settimo gioco. Un game delicato, lunghissimo, ma con il servizio se la cava l'ex numero uno del mondo dopo aver annullato tre palle-break.

E' la parola fine alla partita in un'ora e 21 punti di dominio: al servizio, in risposta, a rete e nei vincenti (28 a 10). Si tratta della prima semifinale Slam per la Pliskova dagli Australian Open 2019: ora ha raggiunto come minimo la semifinale in tutti e quattro i major.

Seguono aggiornamenti...

Berrettini ai quarti, Federer batte Sonego: il meglio del Day 7

Wimbledon E' Hurkacz l'avversario di Federer ai quarti: sorpreso Medvedev 2 ORE FA