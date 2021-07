È una sensazione incredibile, troppe emozioni da poter gestire in una volta. Nole è stato più bravo di me anche in questo, sta scrivendo la storia di questo sport". Con queste parole Matteo Berrettini commenta a caldo la È stato un onore essere qui in queste due settimane. Ho fatto una gran corsa anche dal Queen’s. Non avrei potuto chiedere di più. Ecco, forse un pochino di più”. ". Con queste parole Matteo Berrettini commenta a caldo la sconfitta contro Novak Djokovic sul Centrale di Wimbledon, arrivata al termine di una partita giocata benissimo dall'azzurro che si è tuttavia dovuto inchinare di fronte alla superiorità del serbo:”.

"Spero di fare altre finali a Wimbledon"

"Sono contento per questa finale, spero non sarà l'ultima - aggiunge Berrettini, primo italiano a raggiungere la finale dello Slam londinese -. È un onore essere qui, ho avuto grandi sensazioni. Ci voleva quel passo in più. Complimenti al team di Novak, vincono tantissimo. È stato un lungo viaggio, questo non è una fine ma un inizio di carriera. Continueremo a provarci".

