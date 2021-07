Il match del giorno

Ashleigh BARTY v Karolina PLISKOVA

La giornata dedicata alla finale femminile vede da una parte Ashleigh Barty, la numero 1 del mondo e campionessa al Roland Garros 2019, e dall'altra Karolina Pliskova, alla seconda finale Slam dopo la sconfitta agli US Open 2016. Hanno giocato la loro prima partita in assoluto l'una contro l'altra sull'erba britannica dell'ITF 50K di Nottingham 2012. Una Barty 16enne batté una Pliskova 20enne 2-6 6-3 7-6(6) in rotta verso il titolo. Da allora, l'australiana ha vinto quattro partite su sei a livello di circuito maggiore. Entrambe sono a caccia del primo trionfo ai Championships.

Order of play Day 12: sabato 10 luglio 2021

Centrale (ore 15)

Ashleigh Barty v Karolina Pliskova

Wimbledon in TV e live-streaming

Il torneo è in diretta esclusiva e in HD su Sky Sport Tennis, con una scelta multipla di partite da poter seguire, e grazie a Sky Go anche sui propri dispositivi mobili. Per poter vedere le partite di Wimbledon in diretta quando si è lontani dal televisore, è possibile seguire i match tramite SkyGo, la piattaforma streaming abbinata alla pay-per-view.

Tutto ciò che troverete su Eurosport.it, la nostra app e i social

Segui Wimbledon su Eurosport.it! Dirette scritte dei match, tabelloni, risultati, approfondimenti, focus, gallerie fotografiche e quant'altro per essere parte del terzo Slam della stagione 2021. Potrai rivivere tutti i momenti più belli anche sui nostri social, le conferenze e i "dietro le quinte" più simpatici. Tanti contenuti per non perdere nulla dello spettacolare Slam su erba.

