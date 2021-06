Si ricomincia dalla finale Djokovic-Federer, quattro ore e 57 minuti di battaglia e quei due match-point non sfruttati dallo svizzero, al termine di una delle partite più belle e drammatiche nella storia del tennis . Causa pandemia, resta quello l'ultimo punto giocato a Wimbledon, saltato nel 2020 , che torna da lunedì 28 giugno per terminare domenica 11 luglio con la finale maschile. Sabato 13, invece, è in programma l'ultimo atto del torneo femminile. Entrambe le partite sono previste con capienza massima di pubblico sul Centrale. Domenica 4, come di consueto, non si gioca per rispetto del Middle Sunday: è l'ultima volta che lo Slam londinese rispetta questa tradizione. Dal 2022, infatti, si giocherà anche di domenica. I detentori sono Novak Djokovic e Simona Halep.

Il manifesto della finale di Wimbledon 2019, la più lunga di sempre: Novak Djokovic batte Roger Federer 7-6, 1-6, 7-6, 4-6, 13-12. Credit Foto Getty Images

Wimbledon 2021, come si arriva all'evento

Novak Djokovic ha vinto i primi due Slam dell'anno, Rafa Nadal non ci sarà . E' il serbo il grande favorito per il titolo (1.90 la quota dei bookies per il suo trionfo): se dovesse farcela, raggiungerebbe Federer e Nadal a quota 20 Slam e potrebbe sognare, con gli US Open, un'impresa storica: completare il Grande Slam.

Calendario e programma del torneo: da lunedì 28/6 a domenica 11/7

La "schedule of play" di ogni giornata del torneo sarà online sul sito di Eurosport ogni sera prima delle partite, all'interno della sezione Wimbledon . Il programma dei match avrà inizio alle ore 11 locali (le 12 italiane).

IL SORTEGGIO MASCHILE - IL SORTEGGIO FEMMINILE

Day 1: lunedì 28 giugno - Primo turno

Day 2: martedì 29 giugno - Primo turno

Day 3: mercoledì 30 giugno - Secondo turno

Day 4: giovedì 1 luglio - Secondo turno

Day 5: venerdì 2 luglio - Terzo turno

Day 6: sabato 3 luglio - Terzo turno

Day 7: lunedì 5 luglio - Quarto turno

Day 8: martedì 6 luglio - Quarto di finale femminili

Day 9: mercoledì 7 luglio - Quarti di finale maschili

Day 10: giovedì 8 luglio - Semifinali femminili

Day 11: venerdì 9 luglio - Semifinali maschili

Day 12: sabato 10 luglio - Finale femminile

Day 13: domenica 11 luglio - Finale maschile

Gli italiani in tabellone

Main draw maschile: Matteo Berrettini, Jannik Sinner, Lorenzo Sonego, Fabio Fognini, Stefano Travaglia, Salvatore Caruso, Lorenzo Musetti, Gianluca Mager, Andreas Seppi e Marco Cecchinato.

Main draw femminile: Camila Giorgi, Jasmine Paolini e Martina Trevisan.

Wimbledon in TV

Il torneo è in diretta esclusiva e in HD su Sky Sport Tennis, con una scelta multipla di partite da poter seguire, e grazie a Sky Go anche sui propri dispositivi mobili.

Live-streaming affidato a SkyGo

Per poter vedere le partite di Wimbledon in diretta quando si è lontani dal televisore, è possibile seguire i match tramite SkyGo, la piattaforma streaming abbinata alla pay-per-view.

Tutto ciò che troverete su Eurosport.it, la nostra app e i social

Segui Wimbledon su Eurosport.it! Dirette scritte dei match, tabelloni, risultati, approfondimenti, focus, gallerie fotografiche e quant'altro per essere parte del terzo Slam della stagione 2021. Potrai rivivere tutti i momenti più belli anche sui nostri social, le conferenze e i "dietro le quinte" più simpatici. Tanti contenuti per non perdere nulla dello spettacolare Slam su erba.

