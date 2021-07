Tennis

Wimbledon, Barty stende Pliskova e conquista il titolo: il meglio del Day 12

WIMBLEDON 2021 - La numero 1 al mondo supera in finale Pliskova in tre set (6-3, 6-7, 6-3) e si aggiudica per la prima volta la corona di regina di Wimbledon, il secondo Grande Slam della propria carriera. Rivivi il meglio del Day 12.

00:02:38, 38 minuti fa