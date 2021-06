Niente da fare. Così come per Jannik Sinner , il debutto sull'erba di Wimbledon diè segnato da una sconfitta. Se per l'altoatesino il giustiziere è stato Marton Fucsovics, a eliminare il carrarino, fresco di maturità, è. Il polacco, vincitore del Masters 1000 di Miami, è protagonista di una partita pressochè perfetta senza break subiti: 6-4 7-6(5) 6-1 il risultato finale. Tutta esperienza per la giovanissima carriera dell'allievo di Simone Tartarini che qualche settimana fa a Parigi ci ha regalato una splendida cavalcavata fino agli ottavi contro il numero 1 del mondo, Novak Djokovic.