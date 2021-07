Tutti ad assistere alla sua impresa! Matteo Berrettini centra la finale dei Championships e lo fa dopo aver tenuto incollati tantissimi appassionati e non ai teleschermi. Tra questi ultimi anche un Russell Crowe che prima, con un tweet, domanda se qualcuno stia guardando il tennis e poi, sempre sul social network, celebra il risultato del tennista azzurro con poche, ma lapidarie parole. Viene subito alla mente il ricordo della pellicola cinematografica che consacrò definitivamente l'attore neozelandese anche in Italia: Il gladiatore. A differenza del film, il tennis di Berrettini, peraltro romano di nascita, non è stato pieno di errori e nemmeno è risultato anacronistico, consentendogli di centrare una finale ampiamente meritata.

A celebrare il tennista azzurro anche il tecnico della Nazionale di calcio, Roberto Mancini, il quale si augura che domenica tutti siano col cuore prima sul Centre Court del The Championships e poi al Wembley Stadium di Londra per la finale di Euro 2020 tra l'Italia e i padroni di casa dell'Inghilterra. Domenica 11 luglio 2021 alle ore 15:00 italiane, Berrettini dovrà infatti vedersela con Novak Djokovic. Il match valido per l'atto finale di Wimbledon 2021 sarà trasmesso in diretta esclusiva e in HD su Sky Sport Tennis, e grazie a Sky Go, anche sui dispositivi mobili.

