Tennis

Nadal-Kyrgios, rivivi l'ultimo scontro in uno slam del 2020 in 3'

L'ultima volta in cui Rafa Nadal e Nick Kyrgios si affrontarono in uno slam fu agli Australian Open del 2020, dove si impose lo spagnolo, cn gran fatica, in quattro set agli ottavi di finale. Questa volta la superficie è diversa e sono semifinali, Kyrgios è in forma più che mai mentre Nadal è infortunato. Come andrà a finire?

00:02:59, un' ora fa