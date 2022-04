Tennis

TENNIS - Novak Djokovic: "Io figlio della guerra. L'esclusione dei russi a Wimbledon è folle"

TENNIS - Arrivano le parole e il pensiero di Novak Djokovic su quello che sta diventando un vero e proprio caso tra politica e sport: l'esclusione di atleti russi e bielorussi al torneo di Wimbledon. Il tennista serbo non ha dubbi: "Io sono un figlio della guerra ma non posso sostenere questa decisione, gli sportivi non hanno nulla a che fare con questo".

00:00:44, 26 minuti fa