La numero 1 del mondo e regina incontrastata da 37 partite consecutive viene stesa come un tappeto persiano da Alize Cornet con il punteggio di 6-4, 6-2 in un’ora e 33 minuti di gioco. Questo pazzo torneo non smette mai di stupire. Al prossimo turno la francese se la vedrà con Ajla Tomljanovic.

Ad

Tra poco il report completo...

Wimbledon Swiatek si salva al 3° set, ruggito di Anisimova e Halep. Bene Gauff IERI A 16:55

Non solo assenze, Swiatek domina perché è forte

Wimbledon Swiatek non tradisce sul Centrale, Gauff vince con il brivido 28/06/2022 A 13:56