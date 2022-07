dall'inviato a Wimbledon. La metafora bellica non sarà forse la più elegante, visto il momento storico. Ma è ciò che meglio riassume quanto è successo nel quarto di finale della parte bassa di Wimbledon 2022, Kyrgios vs Garin. Da una parte un giocatore che ha provato a giocarsela con grande cuore – e onore – al termine di 10 giorni di tennis del tutto inaspettati qui a Londra. Dall’altra, uno che l’ha bombardato senza pietà al servizio. Si è affidato soprattutto a questo Nick Kyrgios nella sua “chance della vita”, ovvero centrare una semifinale slam sfidando ai quarti, sull’erba, un terraiolo come Cristian Garin. E questo è ampiamente bastato.

Per quanto il punteggio – e anche l’andamento – raccontino infatti come una partita, di fatto, ci sia stata. La stessa sensazione, uscendo al termine del match, è che mai e poi mai questa partita avrebbe potuto vincerla Garin. Ma proprio mai. Troppo incisivo il servizio di Kyrgios nei momenti chiave. Un fondamentale che ha accompagnato l’australiano lungo un match condito da 17 ace, ma non solo. Le prime vincenti. Le seconde insidiose. La quantità di punti che Kyrgios è riuscito a portar via grazie alla sua devastante battuta è stata l’unica, vera, chiave della partita. E’ tutto qui ciò che dovete guardare per capire cosa realmente ha fatto la differenza in questo match.

Ad

Già perché sul resto, Garin, ha confermato quanto già visto nei giorni scorsi: di essere un giocatore insidioso. Per quanto il cammino infatti fosse stato invitante, con due lucky loser di fatto nei primi due turni, il cileno ha provato a giocare un match solido. Una partita in cui si era anche approcciato meglio. Nove punti a zero, infatti, era il parziale con cui Garin entrava sul Campo 1 scappando sul 2-0 contro un Kyrgios ancora piuttosto imballato nei primi scambi. Quella, però, è stata la prima e unica volta che Garin è riuscito a strappare la battuta al giocatore australiano.

Wimbledon LIVE DAY 10! Nadal infortunato porta Fritz al 5°; Kyrgios attende in semi 5 ORE FA

Da lì in poi Kyrgios ha iniziato la sua impresa “bellica” disinnescando la resistenza del tennista cileno. Un Garin che ha subito la rimonta nel primo parziale e che è andato subito sotto di un break nel secondo. Due momenti necessari a Kyrgios per scavare il gap e gestirlo. Nel terzo set, infatti, a soffrire paradossalmente di più in battuta è stato proprio l’australiano, che a fronte della grande occasione che si stava via via sempre più avvicinando, è calato nel livello di qualità tennistica dentro gli scambi. E si è così dovuto trovare a gestire più di una situazione complicata. Le 3 palle break, ad esempio, salvate in 2 differenti turni di battuta. Il momento in cui, in sostanza, con la battuta, si è levato d’impaccio regalando quella sensazione di cui andavamo narrando, quell’idea ritraducibile in: “Garin questa partita non la vince mai nella vita”.

E infatti, così è stato. Nemmeno sopra di un minibreak nel tie-break del terzo set il cileno è riuscito a portare via il set, subendo il rientro finale di Kyrgios per il 6-4 6-3 7-6 finale che gli è valso ormai a 27 anni la tanto attesa prima semifinale slam della carriera. Kyrgios, venerdì, la giocherà contro Fritz o Nadal. E chiunque sia dei due, vista anche la condizione fisica di Rafa, la sensazione è che potrebbe non essere finita.

Wilander: "Kyrgios non è cattivo... E può vincere Wimbledon"

Wimbledon RECAP DAY 9: Norrie stende Goffin in 5 set, Jabeur vince con Bouzkova IERI A 12:10