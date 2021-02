Tennis

ATP Murray River Open - Alex Bolt, palla corta con taglio esterno: Wawrinka sorpreso

ATP MURRAY RIVER OPEN - Stan Wawrinka (ATP 18) non è sceso in campo per affrontare il francese Jérémy Chardy (66) nei quarti di finale del Murray River Open di Melbourne. Il vodese era verosimilmente affaticato dopo la maratona negli ottavi, conclusa circa un'ora prima, contro Alex Bolt (174), sconfitto per 6-4 4-6 7-6 (7/5) dopo ben 2h24' di gioco.

00:00:30, 3 Visualizzazioni, 12 minuti fa