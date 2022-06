Era forse il peggior sorteggio possibile per Martina Trevisan a Bad Homburg, e tale si è confermato. La canadese Bianca Andreescu elimina con il punteggio molto netto di 6-3 6-1 la toscana, numero 7 del seeding, dal WTA 250 tedesco: per l’azzurra ora ci sarà Wimbledon, per la nordamericana ci sarà invece la britannica Katie Swan.

Ad

In generale, i game hanno spesso, per tutto l’andamento del primo set, una caratteristica: tanta lotta, anche se non molte volte si va ai vantaggi. Le due si scambiano il break proprio all’inizio, ma di allungare Trevisan non ha mai la possibilità nel resto del match. Anzi, dal 3-3 perde due volte la battuta in una situazione nella quale si comincia a capire come andranno le cose.

US Open Tennis, via libera al coaching: gli allenatori potranno parlare al giocatore 2 ORE FA

Di qui in avanti, infatti, diventa tutto complesso per l’italiana, che non riesce più a tenere alcun turno di battuta. Vero è che cerca una reazione quando è già sotto 4-0 nel secondo set, ma quell’unico break si contrappone a tre subiti: naturale la rapida conclusione in poco più di un’ora.

Com’era facile aspettarsi, impietosi tutti i numeri a favore di Andreescu, che, seppur in risalita al momento, ha pur sempre grandissime qualità, da prima della classe insieme a un ristretto gruppo. In questa fattispecie 68.9%-57.6% di prime in campo, 64.5-38.2% di punti vinti con la prima e 57.1%-44.0% con la seconda.

WTA, Eastbourne Camila Giorgi non brilla ma batte Rebecca Marino e vola agli ottavi 3 ORE FA