Ritorno in campo con vittoria per Camila Giorgi, che si è qualificata per il secondo turno del torneo WTA di Birmingham. La marchigiana si è imposta in due set sulla ceca Tereza Martincova con il punteggio di 7-6 6-4 dopo che il match era stato interrotto nella giornata di martedì al termine della prima frazione causa buio. Tantissimi problemi al servizio per entrambe le giocatrici. Giorgi ha commesso addirittura undici doppi falli, mentre sono otto quelli di Martincova. La ceca ha vinto appena l’8% dei punti con la seconda, mentre Giorgi il 55% con la prima e il 43% con la seconda.

La cronaca del match

Ad

Un primo set cominciato a suon di break. Break di Giorgi, controbreak Martincova e nuovo break di Giorgi. La ceca ha strappato poi ancora il servizio all’azzurra nell’ottavo game. In quello successivo Giorgi ha ottenuto un altro break, ma non ha sfruttato la possibilità di servire per il set, perdendo la battuta. Si è andati di conseguenza al tie-break, vinto per 9-7 dall’italiana dopo aver annullato anche un set point.

WTA, Birmingham Il buio ferma Giorgi: match sospeso, Martincova sotto di un set 18 ORE FA

Oggi si è ripreso proprio da inizio secondo set con il break immediato di Giorgi. Martincova, però, ha trovato il controbreak, pareggiando sul 2-2. Dal sesto game si accende una striscia consecutiva di break. Camila va avanti 4-2 e 5-3, ma non sfrutta il vantaggio. La marchigiana ottiene l’ennesimo break nel decimo game e chiude 6-4.

Nel prossimo turno Giorgi affronterà l’americana Lauren Davis, numero 108 del mondo, che ha battuto all’esordio la slovacca Kaja Juvan in due tie-break.

Papà Giorgi pizzicato a fumare di nascosto nel box dell'azzurra

WTA, Nottingham La Giorgi spreca tre match point: ai quarti ci va la Dart 09/06/2022 A 19:14