Si interrompe sul più bello il debutto nel torneo WTA di Birmingham per Camila Giorgi. La giocatrice azzurra, numero 26 del mondo, ha visto il match con la ceca Tereza Martincova interrompersi dopo un primo set serratissimo, portato a casa soltanto dopo un tie-break.

La cronaca del match

L’inizio fa capire immediatamente che non è proprio una giornata per servizi forti. I primi tre giochi vedono difatti altrettanti break, con soli tre punti conquistati complessivamente da chi faceva partire lo scambio. È Camila a scattare in avanti, si vive una calma apparente di quattro giochi ma poi arriva un’altra striscia di tre giochi a favore della risposta, con cui Martincova riequilibra la frazione. Giorgi deve fronteggiare anche un set point a causa di un doppio fallo, il settimo, ma lo annulla con un dritto fulminante e si va al tie-break.

Il gioco decisivo vede le due contendenti andare sempre di pari passo. Camila è la prima ad avere un set point sul 6-5, ma due risposte errate la portano a difendersi per la seconda volta. L’azzurra cancella il tentativo avversario con una gran seconda e chiude i conti con un gran rovescio in campo aperto, con questo punto che diventa l’ultimo della serata a causa dell’oscurità.

Tanti doppi falli per la marchigiana, ben sette nel solo primo set, e solo il 52% di prime. Non brilla nemmeno Martincova, che regala ben 13 punti con la prima di servizio. Il match riprenderà domani sull’Ann Jones Centre come secondo di giornata, dopo la sfida tra Sorana Cirstea ed Aleksandra Krunic.

