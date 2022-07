Elisabetta Cocciaretto si qualifica per i quarti di finale del WTA 250 di Budapest. L’azzurra, dopo una partita di grande vigore agonistico, sconfigge la ceca Katerina Siniakova con il punteggio di 7-5 4-6 7-5. Prossimo ostacolo l’americana Bernarda Pera, che ieri aveva estromesso la bielorussa Aliaksandra Sasnovich; tra le due ancora nessun precedente. Il match comincia senza particolare stabilità al servizio per le due giocatrici: sono quattro i break consecutivi che portano fino al 2-2. Il canovaccio iniziale è quello che, in fin dei conti, si continua a vedere per l’intera partita, con game spesso e volentieri molto lottati. Arriva un altro break di Siniakova nel settimo gioco, ma all’atto di servire per il set non concretizza e perde quattro giochi consecutivi, e con essi il parziale.

Sembra lanciata, Cocciaretto, visto che riesce a issarsi abbastanza velocemente sul 3-1 nel secondo set con un gioco da fondo sempre preciso. La ceca, però, non è giocatrice che s’arrende facilmente e utilizza un duro game ai vantaggi per trovare il controbreak che riequilibra le cose. Gli scambi restano spesso lunghi, a Siniakova arride anche un pizzico di fortuna e, nel lungo nono gioco, c’è l’allungo che vale nei fatti il prolungamento del match.

A quel punto, per le due, si fa ancora più complicata qualsiasi cosa e il servizio finisce per diventare un optional, non tanto per un fatto di efficacia quanto perché è la qualità degli scambi ad alzarsi. Ogni volta che allunga Siniakova, Cocciaretto recupera: per tre volte si ripete questo scenario fino a quando, sul 5-5, l’azzurra tiene la battuta con incisività e, poco dopo, riesce a essere più concreta e a trovare il break decisivo a 15, quello che le vale il successo finale.

Nelle due ore e 47 minuti di confronto, ciò che premia davvero l’azzurra è la capacità di tenere un po’ meglio sulla seconda, con il 45.7% di punti vinti contro il 37.1% di Siniakova. Si tratta del suo primo quarto di finale dell’anno, e con questo mette la freccia in maniera chiara andando verso una top 100 WTA che è sempre più vicina.

