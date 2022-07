Una giornata da dimenticare per l'Italia del tennis femminile. Sul campo in terra rossa di Budapest, infatti, entrambe le azzurre impegnate nei quarti di finale del torneo 250 sono state messe fuori causa in due set. Inaspettato il ko di . Sul campo in terra rossa di Budapest, infatti, entrambe le azzurre impegnate nei quarti di finale del torneo 250 sono state messe fuori causa in due set. Inaspettato il ko di Martina Trevisan contro Anna Bondar, padrona di casa. La 28enne mancina di Firenze infatti, era testa di serie n.2 della competizione e favorita sulla rivale. Tuttavia, dopo aver perso il primo set lottando, è crollata nel secondo ed ha dovuto salutare l'Ungheria. Più prevedibile invece l'uscita di scena di Elisabetta Cocciaretto , che aveva avuto poco tempo a disposizione per riposarsi. E' stata persino tormentata da un problema all'alluce destro per il quale ha chiesto un medical timeout tra i due set. Peccato perché sarebbe stata interessante una semifinale tutta italiana

Trevisan eliminata a sorpresa da Bondar

Si ferma ai quarti di finale il cammino di Martina Trevisan nel torneo WTA di Budapest. La tennista toscana è stata sconfitta dall’ungherese Anna Bondar, numero 53 del mondo, in due set con il punteggio di 6-4 6-1 dopo un’ora e quarantatré minuti di gioco. Una giornata amara per il tennis italiano, visto che anche Elisabetta Cocciaretto si è dovuta arrendere all’americana Bernarda Pera, con il sogno del derby azzurro che è sfumato.

Trevisan ha sofferto al servizio, ottenendo appena il 49% dei punti con la prima ed il 42% con la seconda. L’azzurra ha concesso ben diciassette palle break, salvandone undici. Bondar ha sicuramente ottenuto molto di più dal servizio, vincendo il 71% di punti con la prima.

Eppure il match era partito benissimo per Trevisan, che aveva vinto i primi otto punti giocati, con il break nel secondo gioco. Purtroppo Bondar ha trovato il controbreak immediatamente, riuscendo poi ad agguantare la parità. Trevisan ha annullato quattro palle break nel settimo gioco, ma nel nono ha ceduto a zero la battuta, perdendo poi il set per 6-4.

Un secondo set, invece, da dimenticare completamente per la toscana. Trevisan ha perso subito il servizio e poi ha concesso nuovamente il break nel terzo gioco. Bondar ha dominato, allungando fino al 5-0 con il terzo break in suo favore. Trevisan ha accorciato sull’1-5, ma ha perso nuovamente la battuta nel settimo gioco e di conseguenza il set per 1-6.

Cocciaretto out contro Pera

Forse anche non pienamente ripresa dalla fatica di ieri con la ceca Katerina Siniakova, Elisabetta Cocciaretto è costretta a scendere in campo 16 ore dopo aver finito il suo confronto di secondo turno. La conseguenza è che l’americana Bernarda Pera, che ha avuto un giorno di riposo in più, ha gioco abbastanza facile nell’eliminarla per 6-4 6-3 ed entrare in semifinale.

Che le cose per l’azzurra non vadano per il verso giusto si capisce già dal primo game, in cui cede la battuta a zero. L’opportunità immediata di rientrare c’è, ma sfuma. Sul 4-2 Pera non sfrutta un vantaggio di 0-30 sul servizio di Cocciaretto, che però recupera e, successivamente, si prende il controbreak. L’intenzione di giocare in lotta il primo set, però, viene stroncata sul nascere: turno di battuta subito perso e 6-4 per la statunitense.

Elisabetta Cocciaretto Credit Foto Getty Images

Il secondo parziale inizia con le due giocatrici che si scambiano i break, ma a prendere in mano la situazione in modo definitivo è Pera; vince il quinto game, in risposta, a 15 e poi non ha più grandi problemi nel tenere in mano la situazione. In più, Cocciaretto perde di nuovo la battuta nel nono e decisivo game, il che significa che, in un’ora e 20 minuti, ora la qualificata a stelle e strisce incontrerà l’ungherese Anna Bondar.

A favore di Pera vanno due numeri in particolare: il 75% di punti vinti con la prima contro il 52.4% di Cocciaretto e il 43.8% di punti conquistati con la seconda, a fronte di un 31.8% ricavato dall’italiana.

