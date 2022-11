Epilogo parzialmente a sorpresa nelle semifinali di scena alle WTA Finals di Fort Worth, Texas. Se da una parte la vittoria della francese Caroline Garcia sulla greca Maria Sakkari (6-3 6-2) era nell’ordine delle cose, stante la fase di forma della transalpina, meno pronosticabile risultava il 6-2 2-6 6-1 della bielorussa Aryna Sabalenka su Iga Swiatek. La polacca chiude così questa stagione: 67 vittorie-9 sconfitte, 8 titoli di cui due Slam e quattro WTA 1000, una striscia di 37 match vinti consecutivamente e 11085 punti nel ranking, un dato inferiore solo a Serena Williams nel 2013 (13615 nel giugno di quell’anno, 13260 alla fine).

Per quanto riguarda la semifinale Garcia-Sakkari, le variazioni e il continuo cambiamento di temi tattici della greca non bastano contro l’intensità e la precisione da fondo della transalpina. C’è solo un momento in cui l’ellenica riesce a tenere in qualche modo, e cioè il game in cui strappa la battuta alla sua avversaria per risalire vicina (3-2) nel primo set. Per il resto è un autentico monologo di Garcia, che mette a segno quattro break in un match che di poco supera l’ora e un quarto.

L’altro penultimo atto, che supera le due ore, mostra fin da subito una versione piuttosto erratica di Swiatek, che cede subito la battuta, trova il controbreak, ma lo riperde e non riesce più a rimettere in piedi la situazione. Da 2-6 si passa a 6-2, nel senso che la polacca per certi versi si “vendica” nel forzare l’approdo al parziale decisivo. Qui, però, dall’1-1 Sabalenka torna a fare la voce grossa infilando una serie di 5 giochi consecutivi che le assicurano l’approdo in finale. Al punto in cui arrivano, queste WTA Finals diventano decisive per una coppia di posizioni del ranking, la quarta e la quinta. Chi vincerà la finale, infatti, terminerà l’anno da quarta dietro al trio Swiatek-Jabeur-Pegula, mentre la perdente sarà quinta.

