Si è svolta nella notte italiana un’altra giornata delle WTA Finals 2022. Sul cemento di Fort Worth (Stati Uniti) si sono giocate le prime due partite del girone Tracy Austin e lo spettacolo non è di certo mancato. Andiamo a scoprire tutto quello che è successo. Nel primo incontro la polacca Iga Swiatek (n.1 al mondo) ha avuto vita facile contro la russa Daria Kasatkina (n.8). La classe 2001 ha dominato in lungo e in largo e grazie a due break nel primo parziale e uno nel secondo ha vinto con un netto 6-2 6-3 in un’ora e 23 minuti di gioco.

Nell’altra sfida della notte la francese Caroline Garcia (n.6 al mondo) ha battuto la statunitense Cori Gauff (n.4) e ha raggiunto Swiatek in vetta alla classifica. Dopo un primo set vinto con il break nel decimo game (6-4), la transalpina ha poi allungato definitivamente a metà secondo parziale fino a chiudere con un buon 6-4 6-3 in un’ora e 19 minuti. Nella serata/notte italiana in arrivo si terranno due sfide del gruppo B: prime si affrontano le due sconfitte della prima giornata, Ons Jabeur e Jessica Pegula, a seguire le due vincenti, Maria Sakkari e Aryna Sabalenka.

RISULTATI DI GIORNATA

I. Swiatek (POL) – D. Kasatkina (RUS) 6-2 6-3

C. Garcia (FRA) – C. Gauff (USA) 6-4 6-3

