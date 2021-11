Dopo un primo set di grande livello, Jasmine Paolini si spegne nei confronti della più esperta Simona Halep che riesce a rimontarla. Finisce 4-6; 7-5; 6-0 per la romena che, dopo 2h14, riesce a centrare la vittoria e la qualificazione alle semifinali di Linz dove affronterà la vincente della sfida Cristian-Kudermetova. Si ferma invece la corsa della lucchese che può comunque essere soddisfatta delle ultime settimane tra questo torneo di Linz e quello precedente di Courmayeur.

Grande partenza della Paolini che va subito sul 3-0 con una serie di 12-2 in avvio. Non arrivano altre palle break, al nono game l'italiana serve per il set, ma arriva però il controbreak della Halep. La classe '96 la chiude però subito con un 6-4 (quasi) senza storie nel giro di 43 minuti.

Meno bene nel secondo set, con la Paolini che perde subito la battuta. Ma, in realtà, arrivano 4 palle break, due per parte. Nel nono game la Halep alza il livello del suo gioco e mette a segno dodici dei 13 punti giocati: 7-5 per la romena e si va al terzo set.

Si parte col set decisivo e la Paolini è sul 40-0, ma si fa rimontare clamorosamente. Subisce il break in avvio e da lì c'è il baratro. Alla Halep bastano 38 minuti per chiudere la contesa con un pesante 6-0.

