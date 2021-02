Tennis

WTA Gippsland Trophy: Muguruza-Vondrousova 6-1 6-0, gli highlights

WTA GIPPSLAND TROPHY - La spagnola ha spazzato via Marketa Vondrusova, dominando la partita in lungo e in largo in semifinale: il 6-1 6-0 finale in 55 minuti è emblematico.

