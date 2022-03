Continua l'avventura di Lucia Bronzetti al Masters 1000 di Miami. Entrata come lucky loser, la riminese trova il pass per gli ottavi di finale senza neanche giocare. Avrebbe dovuto affrontare la russa Anna Kalinskaya che ha invece dato forfait. Lucia Bronzetti sarà in scena lunedì 28 marzo contro l'australiana Daria Saville che ha superato ai sedicesimi la ceca Katerina Siniakova che si è ritirata quando era in svantaggio sul 0-6; 0-1.

La classe '98 era iscritta al WTA 125 di Marbella che sarebbe dovuto cominciare proprio lunedì, ma sarà 'costretta' a cancellarsi. Non una brutta notizia, visto che continua il suo sogno americano. Avanza senza giocare anche Naomi Osaka, che sfrutta il forfait della Muchova e adesso affronterà la vincente della sfida tra Ann Li ed Alison Riske.

