Tennis

WTA Monterrey, l'emozione di Svitolina: "Ero in missione per l'Ucraina, il prize money all'esercito"

WTA MONTERREY - Elina Svitolina dopo il successo contro la russa Anastasija Potapova racconta le sue emozioni: "Era un match speciale questo per me, e anche un momento particolare. Ero in missione per l'Ucraina. L’intero montepremi lo devolverò all’esercito ucraino, grazie del supporto".

00:00:59, un' ora fa