Signore e signori, che Elisabetta Cocciaretto! La terra rossa di Palermo è teatro di una piccola impresa firmata dall’azzurra (n.156 del ranking), capace di superare con il punteggio di 6-2 6-4 la croata Donna Vekic (n.24 del mondo) e di accedere per la prima volta in carriera ai quarti di finale di un torneo del circuito maggiore. Un successo di grande personalità e qualità quello di Elisabetta, senza mai temere la maggior esperienza della balcanica e mettendo nel suo tennis profondità e coraggio. Cocciaretto, dunque, affronterà nel prossimo round la vincente della sfida tra l’estone Kontaveit (testa di serie n.4 del tabellone) e la tedesca Siegemund.

I buoni segnali già visti nel primo turno continuano anche per Sara Errani. La bolognese, due volte vincitrice a Palermo e altrettante finalista (per non parlare di tutto quello che ha regalato al tennis italiano in altri contesti), batte in rimonta la ceca Kristyna Pliskova per 3-6 6-4 6-3 ed entra nei quarti di finale del torneo WTA International siciliano. Un dato statistico rende l’idea di come, in un modo o nell’altro, il nome dell’ex numero 5 del mondo risuoni con regolarità nel circuito da tanto tempo: dal 2006, ogni anno, è sempre riuscita a raggiungere almeno una volta i quarti di finale in un qualsiasi torneo del calendario che conta di più. Errani, in questo modo, è già certa di tornare a proiettarsi nelle prime 150 giocatrici del mondo, ma ciò che conta di più è che si vede chiaro e forte il gioco, quello che le ha dato tante soddisfazioni. Prossima avversaria la francese Fiona Ferro, giustiziera della russa Ekaterina Alexandrova per 7-5 6-2.

