Sfuma il sogno di raggiungere la semifinale nel WTA di Parma per Jasmine Paolini. La tennista toscana è stata sconfitta nei quarti di finale dalla montenegrina Danka Kovinic, numero 78 del mondo, con un doppio 6-4 in poco più di un’ora e mezza di gioco. Qualche rimpianto per l’azzurra, che ha avuto le sue occasioni, ma ha anche avuto numerosi problemi nei turni di servizio. Kovinic ha concesso ben tredici palle break alla toscana, che è riuscita a sfruttarne solamente tre. Come detto, Paolini ha sofferto molto al servizio ed in particolare con la seconda, con cui ha vinto appena il 15% dei punti.

La cronaca del match

Break di Kovinic e controbreak di Paolini ad aprire la partita. Si segue poi l’andamento dei servizi fino al settimo gioco, quando Paolini perde a zero il servizio. La reazione della toscana comunque non si fa attendere e trova il controbreak, anche lei a zero. Purtroppo i problemi in battuta di Jasmine proseguono e arriva un nuovo break di Kovinic, che poi chiude la prima frazione sul 6-4, dopo aver annullato tre palle del controbreak all’italiana.

Anche il secondo set parte con un break di Kovinic ed un controbreak di Paolini. Le palle break si susseguono e la toscana ne ha addirittura tre nell’ottavo gioco. Nel game successivo l’azzurra perde ancora il servizio a zero e purtroppo come nel set precedente anche il set per 6-4.

