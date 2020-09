Elina Svitolina conquista il suo 15° torneo a livello WTA in carriera. L’ucraina, a Strasburgo, porta per la prima volta a casa un successo in territorio francese sconfiggendo la kazaka Elena Rybakina in tre set (6-4 1-6 6-2) dopo che la finale ha subito un rinvio di due ore abbondanti a causa della pioggia. Si avvicina così il 4° posto attualmente in mano a Karolina Pliskova, mentre per la finalista c’è il 18°.

Primo set piuttosto equilibrato almeno fino al 3-2 per Svitolina, che in quel momento si procura due palle break: la seconda è quella buona, a causa di un rovescio in rete di Rybakina nel bel mezzo dello scambio. La kazaka potrebbe subito rientrare nel primo game ai vantaggi del match, ma l’unica sua chance viene cancellata da un poderoso dritto incrociato di Svitolina, che da quel momento non ha più particolari problemi e porta a casa il parziale.

Ben diverse le cose nel secondo set, con tre dei primi quattro giochi che vanno ai vantaggi; è il secondo a dare la svolta con il break a favore di Rybakina, che sul 4-1 allunga ulteriormente togliendo un’altra volta la battuta all’avversaria in quel momento non proprio nella sua fase migliore. Il 6-1 in 34 minuti rimanda ogni questione al parziale decisivo.

In quest’occasione è brava Svitolina a salvare ben quattro palle break, di cui tre consecutive, nel game d’apertura, anche se sulla quarta è la kazaka a dover rimpiangere con il rovescio in corridoio. Anche il quarto game è lunghissimo, e potrebbe segnare la svolta con le due chance del 3-1 per l’ucraina che se ne vanno. Il tempo, però, dimostra che Rybakina ne ha di meno, e gli ultimi quattro game sono tutti preda della due volte vincitrice degli Internazionali d’Italia, che porta a casa un altro alloro.

Prestazione, quella di Svitolina, con un rapporto vincenti-errori gratuiti di 16-23, contro il 24-24 di Rybakina, con tutte le altre statistiche diverse dalle palle break salvate (4/7 Rybakina, 8/10 Svitolina) che si assomigliano.

federico.rossini@oasport.it

