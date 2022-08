Tennis

Serena Williams: "Continuo a giocare perché vedo una luce in fondo al tunnel. Che bello avere mia figlia sugli spalti!"

TENNIS - Serena Williams è impegnata nel torneo WTA 1000 di Toronto, in Canada. La tennista statunitense ha sconfitto in due set Parrizas-Diaz nel primo turno e spera di ritrovare presto la forma migliore. In conferenza stampa alla domanda sugli stimoli che la portano a continuare a giocare, ha risposto: "Vedo la luce in fondo al tunnel e voglio raggiungerla". L'ex n.1 ha poi parlato della figlia.

00:01:26, 19 minuti fa