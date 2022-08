E’ una sconfitta amara e pesante quella di Camila Giorgi agli ottavi di finale del WTA 1000 di Toronto contro Jessica Pegula. Amara, perché arriva con un match point a favore e da campionessa in carica di questo torneo. Pesante, perché costa una cambiale salatissima a livello di punti ranking. Il 3-6 6-0 7-5 con cui si è arresa alla tennista americana per la sesta volta su otto incroci in carriera, fa infatti scivolare Giorgi ben fuori dalla Top50 del ranking WTA: Camila passerà dalla posizione n°29 alla posizione n°65.

Peccato, perché il match per altro sembrava anche oggi – come ieri – essere iniziato nel verso giusto per la Giorgi, che dopo il break iniziale subìto aveva tirato fuori un parzialone di 5 game consecutivi in grado di consegnarle il primo set. Così semplice però non è proseguita la partita. Anzi, nel secondo set, la Giorgi, si è bloccata su tutta la linea, non arrivando mai nemmeno a palla game nei propri turni di servizio. Un 6-0 perentorio e senza appelli a favore di Pegula che portava così ogni discorso al terzo set.

Ad

Lì si è tornata a fare battaglia, con la Giorgi prima a prendersi un break di vantaggio... E ad aumentare dunque il rammarico per il risultato finale. L’azzurra era scappata sul 4-2 e, nel proprio turno di servizio, aveva avuto anche un chance per salire 5-2. Ma non solo. Nonostante il controbreak e il rientro di Pegula, Giorgi era arrivata anche a match point nel decimo gioco, non trovando però il guizzo giusto per chiudere. Troppe, a quel punto, le occasioni sprecate. Pegula ha messo la freccia e salvatasi a un solo punto dalla sconfitta, ha strappato il servizio alla Giorgi per poi chiudere definitivamente per 7-5 il set decisivo.

WTA, Toronto Continua la corsa della Giorgi: ko anche Mertens, Camila agli ottavi IERI A 17:11

Camila dunque, come anticipato, saluta il torneo che un anno fa le aveva visto ottenere il successo più importante della carriera. Insieme all’uscita però c’è anche il significativo crollo in classifica. Caduta che le costerà la testa di serie a US Open e che, di conseguenza, potrebbe di nuovo complicare i primi turni. Peccato. Per Pegula ai quarti ci sarà la vincente di Riske-Putintseva.

Abbonati a discovery+ scegliendo il pacchetto annuale Intrattenimento + Sport e partecipa al concorso. Potrai goderti tutto lo spettacolo dello US OPEN in streaming e vincere un viaggio a New York per due persone e due biglietti per assistere alla finale! Clicca qui!

Papà Giorgi pizzicato a fumare di nascosto nel box dell'azzurra

WTA, Toronto Giorgi incanta contro Raducanu: rivivi l'esordio a Toronto in 5' IERI A 06:34