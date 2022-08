Un anno dopo Chiara Pellacani ed Elena Bertocchi sono ancora d’argento agli Europei di tuffi nel sincro femminile dai tre metri. Proprio come a Budapest, la coppia azzurra ha concluso al secondo posto alle spalle delle tedesche Lena Hentschel e Tina Punzel, che si confermano sul gradino più alto del podio. Medaglia di bronzo per la sorprendente coppia svedese composta da Emilia Nilsson Garip ed Elna Widerstrom.

C’è un po’ di amarezza per il risultato della coppia italiana, che si presentava con ambizioni da medaglia d’oro ed il punteggio finale di 260.76 è sicuramente sotto le aspettative. Decisivo sicuramente un clamoroso errore nel secondo obbligatorio, un ordinario rovesciato appena da 34.20 punti, con le due azzurre che sono andate completamente fuori sincro. Bertocchi ha poi sbagliato anche il doppio e mezzo indietro carpiato, che ha dato 52.20 punti.

La Germania ha vinto meritatamente, con Hentschel e Punzel che sono state autrici di una gara regolare, con un buon triplo e mezzo ritornato raggruppato da 66.96 punti, che ha portato le tedesche a chiudere con un punteggio complessivo di 281.16 Non si sono raggiunti punteggi eccezionali, se si pensa che nell’ultima finale europea sia le tedesche sia le italiane avevano superato il muro dei 300 punti. Bronzo come detto per la Svezia con 257.70 punti, con il duo Nilsson Garip/Widerstrom. che ha superato la coppia della Gran Bretagna per soli trenta centesimi di punto (257.40). Quinta una deludente Ucraina (solo 245.79 per Kesar/Pysmenska) davanti a Francia, Svizzera ed Ungheria.

