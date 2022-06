Prima giornata di tuffi che si apre col sorriso per i colori azzurri: ad inaugurare il palcoscenico della Duna Arena ci hanno pensato Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci nei 3 metri sincro. Il duo italiano aveva bisogno di classificarsi tra le prime dodici posizioni per strappare il pass per la finale di questo pomeriggio - in programma alle 16.00. Ebbene, missione compiuta: Tocci e Marsaglia chiudono sesti, facendo registrare un punteggio aggregato di 361.65. In vista della finalissima il podio rimane un miraggio: là davanti, la coppia cinese Zongyuan Wang Yuan Cao fa essenzialmente ciò che vuole. Primo posto in scioltezza per i cinesi, che lanciano un chiaro segnale ai concorrenti con 446.07. Alle loro spalle i britannici Laugher e Harding in 413.13 e la sorpresa dei francesi Jandard e Bouyer con 387.27.

La mattinata degli italiani parte in linea con le aspettative: Tocci detta movimenti e linee, Marsaglia segue a ruota. Nella serie obbligatoria Tocci e Marsaglia marcano due parziali di 49.80 e 43.80. Gli azzurri poi perdono sistematicamente terreno con i piani alti nelle successive rotazioni: sesti dopo la terza - un triplo e mezzo avanti carpiato valutato 69.75 -, poi uno scarso ingresso di Tocci in acqua al quarto tuffo affossa ulteriormente la coppia tricolore (che rimedia un magro 62.22 alla quarta rotazione). L'Italia si rimette in carreggiata sul finale, grazie a un doppio e mezzo carpiato e un triplo e mezzo ritornato raggruppato decisamente puliti.

CLASSIFICA DEL TURNO PRELIMINARE



1. CINA (Wang-Cao) 446.07 2. GRAN BRETAGNA (Laugher-Harding) 413.13 3. FRANCIA (Jandard-Bouyer) 387.27 4. COLOMBIA (Morales-Uribe) 386.37 5. GERMANIA (Rudiger-Barthel) 383.07 6. ITALIA (Marsaglia-Tocci) 361.65 7. MESSICO (Garcia-Martinez) 358.26 8 UCRAINA (Kolodiy-Horshkovozov) 353.64 9. SVIZZERA (Dutoit-Suckow) 345.00 10. NUOVA ZELANDA (Stone-Tavener) 337.86 11. MALESIA (Chew-Ooi) 337.23 12. SPAGNA (Garcia-Abadia) 331.02 13. REP. DOMINICANA (Gomez-Ruvalcaba) 327.63 14. GEORGIA (Melikidze-Onikashvili) 316.95 15. STATI UNITI (Henninger-Downs) 299.43 16. KUWAIT (Abbas-Qali) 287.10

