La Cina, come da pronostico, domina la finale del sincro maschile dal trampolino dei 3 metri. Ingiocabili Yuon Cao e Zongyuan Wang, bravissimi a scappare già con i primi due tuffi obbligatori per poi sbaragliare la concorrenza nelle rotazioni libere (pur rischiando qualcosa nel finale). Medaglia d'argento per una solida Gran Bretagna (Harding-Laugher) con il bronzo che è invece andato alla sorprendente nuova coppia tedesca, composta da Timo Barthel e Lars Rudiger. L'Italia chiude amaramente al sesto posto, dopo esser stata quarta fino al quinto tuffo e aver anche accarezzato il sogno di un'inattesa medaglia a discapito della Germania.

Tocci e Marsaglia - Tuffi - Tokyo 2020 Credit Foto Getty Images

Ad

Nella prima tornata di tuffi obbligatori, gli azzurri hanno proposto un positivo quadruplo e mezzo avanti raggruppato, variando dunque da quanto proposto in mattinata. Con un punteggio di 49.80 punti, Tocci e Marsaglia hanno ottenuto il quarto score complessivo, alla pari della coppia ucraina. Dominanti, con il loro 56.40, i due cinesi Wang e Cao, perfetti nel precedere le coppie britannica e tedesca, entrambe in grado di ottenere 51.60 punti.

Tuffi Marsaglia e Tocci ok in eliminatoria, sono in finale dei 3m sincro 8 ORE FA

Nella seconda tornata di tuffi obbligatori Tocci e Marsaglia hanno migliorato ulteriori 4 punti da quanto mostrato in mattinata, raccogliendo altri 47.40 punti e sorpassando l'Ucraina. Precise le prove di Gran Bretagna (49.80) e Germania (51.00), rispettivamente terza e seconda alle spalle del duo cinese, in grado di ottenere un altro punteggio da record: 55.20.

Tocci e Marsaglia - Tuffi - Tokyo 2020 Credit Foto Getty Images

Nelle prime due tornate di tuffi liberi, con un punteggio di 71.61 nel terzo esercizio e 70.38 in quello successivo, la coppia azzurra è riuscita poi a mantenersi al quarto posto della classifica provvisoria. In terza posizione si sono confermati i due tedeschi, con 10 punti di margine sugli azzurri. Irraggiungibile il duo cinese, in grado di poter vantare 25.5 punti di vantaggio sulla Gran Bretagna seconda dopo soli 4 tuffi.

Negli ultimi due tuffi liberi c'è stato un piccolo errore di Marsaglia, con gli azzurri che hanno ottenuto 72.96 nel quinto round, riuscendo comunque ad accorciare a 7 punti dai tedeschi. Nell'ultima rotazione, nel tentativo di insidiare la coppia teutonica, gli azzurri sono incappati in numerose sbavature, ottenendo un magro 60.18, decisivo per il sorpasso in extremis di Svizzera e Colombia. Sotto pressione a causa degli ottimi tuffi della coppia britannica, anche il duo cinese è stato impreciso nella rotazione conclusiva, riuscendo comunque a vincere l'oro con 7 punti di margine, forte del vantaggio accumulato nei 5 esercizi precedenti.

Tuffi Tuffi grandi altezze a Polignano: è sempre uno spettacolo 23/09/2021 A 10:52