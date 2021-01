Emergono notizie poco rassicuranti per gli sportivi e per il mondo degli sport invernali dalla bozza del nuovo Dpcm che, proprio questa sera, viene portato in Consiglio di Ministri. Secondo quanto trapela dal Corriere della Sera e da altri media, la chiusura degli impianti da sci sarà prorogata fino al al 15 febbraio mentre piscine e palestre, addirittura, non riapriranno prima del 5 marzo.