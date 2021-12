A partire dal 10 gennaio del 2022 tutti i calciatori italiani, così come tutti gli atleti impegnati negli sport di squadra, dovranno vaccinarsi o essere guariti dal Covid negli ultimi sei mesi per proseguire la loro attività. La decisione – scrive La Gazzetta dello Sport – rientra tra quelle prese dal Consiglio dei ministri nella serata di ieri per limitare ulteriormente la diffusione del contagio.

Ad

Una misura per limitare la diffusione del contagio

Serie A Costa: "All’orizzonte non vedo ulteriori restrizioni per gli stadi" 2 ORE FA

Adesso bisognerà vedere come si potrà tradurre operativamente la norma. È probabile che si arrivi a una norma transitoria per gestire meglio questo passaggio. La Serie A, per fare un esempio, ha una percentuale di vaccinati alta, vicina al 98%. Sulla questione era intervenuto anche il presidente federale Gravina, sottolineando: "Ho già chiesto all’Aic e alle Leghe di sensibilizzare i calciatori con un’opera di persuasione. Abbiamo un 4-5% di giocatori che non hanno il green pass da vaccino, ma per alcuni dipende dal fatto che ne hanno ricevuto uno non riconosciuto nel nostro Paese".

Mbappe e Lewandowski in coro: “Mondiale ogni due anni? Impossibile”

Tutti Gli Sport I 20 videogiochi sportivi più rivoluzionari e iconici della storia IERI A 08:40