Tutti Gli Sport

Forse in questi giorni ce ne stiamo accorgendo di quanto sia importante lonella vita di tutti i giorni. Probabilmente dato dal fatto che, il mondo sportivo, ha alzato un vero e proprio muro per quanto sta succedendo tra Russia e Ucraina e, a livello simbolico ed economico, il risultato è enorme e va verso un'unica direzione: la. Anche per questo, è stato approvato il testo sulche recita: