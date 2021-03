Vela

America's Cup, Luna Rossa-New Zealand: lo show di gara-9 in 85 secondi

AMERICA'S CUP - Martedì New Zealand è salita 6-3 nel punteggio totale e si è procurata 4 match point per confermarsi campione e vincere la 36ª America's Cup. Gara-10 non si è disputata a causa dell'instabilità della direzione del vento. Appuntamento dunque a mercoledì mattina

