WEC

Nakajima e Buemi: "Vincere la 24 Ore di Le Mans 3 volte di fila è pazzesco"

Kazuki Nakajima e Sebastian Buemi, i veterani del team nipponico, esprimono la loro gioia per questo ennesimo successo nella gara Endurance più celebre del mondo: "Dopo la foratura nei primissimi giri vedevamo tutto nero ma non abbiamo mai smesso di crederci perché in questa gara può sempre succedere di tutto".

2 ore fa