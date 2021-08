WEC

24 Ore di Le Mans 2021 - Arrivo in parata per la Toyota, regina della Le Mans per la 4ª volta consecutiva

WEC - Quarta vittoria consecutiva per la Toyota, la prima nella classe Hypercar, Kobayashi, Conway e Lopez hanno portato alla vittoria la #7 precedendo di due giri la vettura gemella #8 guidata da Sébastien Buemi/Kazuki Nakajima/Brendon Hartley. Brividi anche per il direttore di gara quasi investito da Robin Frijns (Team WRT) nel tentativo di non farsi superare da Tom Blomqvist.

00:02:01, un' ora fa