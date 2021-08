WEC

24 Ore di Le Mans 2021 - Beffa atroce per Robert Kubica, la vettura del team WRT si ferma all'inizio dell'ultimo giro!

Una gara perfetta per 23 ore e 58 minuti. Ma a Le Mans non si può esultare fino allo scoccare delle 24 ore. Il team WRT ha vinto nella classe LMP-2 con la vettura #31 di Robin Frijns, Charles Milesi e Ferdinand Habsburg, ma la gemella che era lanciata verso la vittoria si è fermata dopo la esse Dunlop proprio nel corso dell’ultimo giro. Una beffa atroce per Robert Kubica, Ye Yifei, Louis Deletraz.

